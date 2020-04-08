Рост или падение: что будет с ценами на недвижимость в 2020 году

Нестабильная экономическая ситуация диктует новые правила игры на финансовом поле. Одним из самых надежных инструментов для сохранения и получения дохода является недвижимость. Forbes, со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ, говорит о том, что 40% россиян считают этот способ не просто надёжным, но ещё и самым выгодным.

«По сравнению с инвестициями в ценные бумаги и валюту, покупка недвижимости - это инвестиции в реальные физические объекты, которые никуда не пропадут. Они достаточно устойчивы к инфляции, а их стоимость в долгосрочной перспективе стабильно растет, даже по сравнению с нефтью, потребление которой в ближайшие десятилетия может сократится - а недвижимость будет востребована: людям всегда надо будет, где-то жить, работать и развлекаться. При достаточном начальном капитале можно вкладываться сразу в несколько объектов на низкой стадии строительства, что может увеличить доходы в разы, кроме того диверсифицировать сами инвестиции, что является более безопасным и разумным в наше время. Разница в стоимости квадратного метра на этапах котлована и ввода в эксплуатацию может составлять до 30%, что по сравнению со вкладами и рисками, связанным с резкими падениями стоимости активов на бирже является, во-первых, более стабильным и безопасным, а во-вторых, выгодным вариантом для сохранения накоплений и последующего заработка», - рассказал управляющий партнёр Art Estate Group Роберт Тагиров в беседе с корреспондентом Башинформ.

Люди, планирующие покупку недвижимости, сейчас задаются вопросом станет она дороже или понизится в цене. Мнения экспертов разделились. Некоторые столичные эксперты прогнозируют снижение цен. Но не стоит забывать, при небольшой разнице в себестоимости объектов на столичном и региональном рынке, маржинальность компаний отличается в разы.

«Строительная отрасль перешла на проектное финансирование и теперь нет возможности строить на деньги, вырученные с продажи квартир, сегодня для возведения объекта необходимо либо иметь собственные средства, либо брать их в кредит под проценты, что отнюдь не способствует удешевлению строительства. Вторым немаловажным моментом является, падение курса рубля в связи с чем растут цены на заграничные комплектующие, которые мы частично используем при строительстве своих объектов. В связи с этим предпосылок для снижения цен в ближайшее время нет. Также по прогнозам экспертов в ближайшее время поднимутся не только ставки по ипотеке, но и размер первоначального взноса», - комментирует Наталья Всесвятская, ведущий специалист по PR ГК «Первый Трест».

При выборе объекта инвестиций важно всё: удобное расположение, соседство с деловыми и культурными объектами и конечно же статус самого ЖК. Высокую ликвидность имеет недвижимость, расположенная в центре, особенно когда речь идёт о первичном рынке. Приобретение квартиры независимо от цели будет успешным решением с финансовой точки зрения.

«Мы можем предложить квартиры, как в уже построенных домах, так и в строящихся. Пока ещё большой выбор квартир, в историческом центре, есть в строящихся секциях Г и Ж литер № 22 в ЖК «Уфимский Кремль». Инвесторы могут приобрести студии и однокомнатные квартиры, а те, кто покупает для себя могут выбрать из 2-х, 3-х и 4-х комнатных квартир», - рассказала Наталья Всесвятская.

Удачное расположение в самом сердце исторического центра, развитая внутренняя и внешняя инфраструктура, близость к лучшим учебным заведениям, магазинам и ресторанам, гарантируют высокую ликвидность этого ЖК. «Уфимский Кремль» находится на завершающей стадии строительства. 7 домов уже сданы и заселены - можно пройтись по территории и оценить качество и уровень комфорта комплекса.

«При выборе квартиры стоит учитывать, что те, кто понимают динамику роста цен ускоряют выход на сделку и свободных квартир с каждым днём становится всё меньше. К тому же вам не придётся нарушать режим самоизоляции для покупки квартиры. Для безопасности наших клиентов, мы перевели все процессы по подбору квартиры, одобрению ипотеки, заключению договора и оформлению в Росреестре в режим онлайн. И если вы заинтересованы в выгодном приобретении жилья – стоит воспользоваться этой услугой. Узнать подробности вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111», - отметила Наталья Всесвятская.