Опыт и профессионализм ГК «Первый Трест» оценили на федеральном уровне

С 2009 года независимый интернет-портал Urbanus.ru, ежегодно проводит это торжественное деловое событие, обозначающее основные достижения рынка недвижимости. Премия создана для определения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, а также для повышения качества инфраструктуры и городской среды. Подробности сообщил «Башинформ».

В состав жюри премии Urban Awards традиционно входят самые опытные и влиятельные профессионалы сферы недвижимости: первые лица девелоперских, строительных, консалтинговых, риелторских компаний, а также представители власти, банков и СМИ.

Urban Awards — это знак качества и гарантия надежности застройщика. Уже 12 лет мы выявляем самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Одной из ключевых задач премии является развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента в России, а также помощь покупателям в выборе жилья. — комментирует руководитель премии Urban Awards Ольга Хасанова.

В этом году в состав независимой экспертной комиссии Urban Awards вошёл генеральный директор строительной компании ООО «Первый Трест» Гадеев Тимур Лерунович.