ГК «Первый Трест» рассказала, как выгоднее приобрести квартиру в ипотеку

По аналитике ГК «Первый Трест» наиболее востребованной является «Семейная ипотека» со ставкой от 4,5 %1 годовых. Низкая ипотечная ставка на весь срок кредитования и возможность использования маткапитала в качестве первоначального взноса делают этот ипотечный продукт одним из самых выгодных. По правилам программы молодые семьи могут купить собственное жильё или расширить уже имеющуюся жилплощадь взяв ипотечный кредит до 6 000 000 рублей. Воспользоваться программой могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй и/или третий ребенок.

Кроме того, многодетные семьи могут воспользоваться программой государственного субсидирования и списать до 450 000 рублей уже имеющегося ипотечного кредита.

«Не менее востребованной среди наших программ является «Ипотека без первоначального взноса». Она интересна, как клиентам, которые не имеют первоначального взноса, так и тем, кто имеет накопления. Первые смогут купить квартиру, не откладывая этот вопрос на неопределённый срок, а те, у кого есть сбережения, смогут использовать накопленные средства для других целей, например, для ремонта в новой квартире, - рассказывает руководитель направления по работе с банками ГК «Первый Трест» Игорь Моргачёв.

Также этот вариант отлично подойдёт тем, кто ожидает поступления денег в ближайшее время, но не хочет откладывать покупку квартиры, ведь есть риск, что её купит кто-то другой. Например, вы воспользовались услугой Trade-in и для покупки новой квартиры хотите использовать деньги от продажи старой. Но бывает так, чтобы выгодно продать квартиру в старом жилом фонде, необходимо подождать, а новую квартиру упускать никак не хочется. На сегодняшний день в Уфе эта ипотечная программа представлена всего в двух банках: ПСБ и СМП банк.

«СМП банк принимает к рассмотрению заявки на объекты со степенью готовности от 50 % и выше. А ПСБ2, только для клиентов ГК «Первый Трест», даёт уникальную возможность приобрести квартиру без первоначального взноса даже на начальной стадии строительства. Благодаря чему вы можете купить квартиру в новостройке на более выгодных условиях», - комментирует Игорь Моргачёв.

Еще есть военная ипотека, субсидированные ипотечные программы и многие другие, с помощью которых вы можете легко и быстро решить свой квартирный вопрос и стать счастливым обладателем новой комфортной квартиры.

«Если вы планируете покупку новой квартиры с помощью ипотечного кредитования, наш ипотечный брокер с удовольствием поможет вам собрать пакет необходимых документов и подберёт для вас оптимальные условия по ипотеке. Благодаря тесному сотрудничеству ГК «Первый Трест» с 22 крупнейшими банками страны огромное количество семей уже приобрели квартиру о которой мечтали. Вы можете стать следующим счастливым обладателем новой квартиры», – добавил Игорь Моргачёв.

Подать заявку можно на сайте или обратившись в офис продаж.

Дополнительную информацию об условиях ипотеки, жилых комплексах, наличии квартир в продаже и их стоимости вы можете узнать у наших специалистов по тел.: 8 (347) 222-0-111. И в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая 78, ул. Коммунистическая, 107.