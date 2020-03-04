ГК «Первый Трест» рассказала, как выгоднее приобрести квартиру в ипотеку
На рынке ипотечного кредитования насчитывается более 100 программ, среди которых любой сможет подобрать для себя наиболее интересные условия.
По аналитике ГК «Первый Трест» наиболее востребованной является «Семейная ипотека» со ставкой от 4,5 %1 годовых. Низкая ипотечная ставка на весь срок кредитования и возможность использования маткапитала в качестве первоначального взноса делают этот ипотечный продукт одним из самых выгодных. По правилам программы молодые семьи могут купить собственное жильё или расширить уже имеющуюся жилплощадь взяв ипотечный кредит до 6 000 000 рублей. Воспользоваться программой могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй и/или третий ребенок.
Кроме того, многодетные семьи могут воспользоваться программой государственного субсидирования и списать до 450 000 рублей уже имеющегося ипотечного кредита.
«Не менее востребованной среди наших программ является «Ипотека без первоначального взноса». Она интересна, как клиентам, которые не имеют первоначального взноса, так и тем, кто имеет накопления. Первые смогут купить квартиру, не откладывая этот вопрос на неопределённый срок, а те, у кого есть сбережения, смогут использовать накопленные средства для других целей, например, для ремонта в новой квартире, - рассказывает руководитель направления по работе с банками ГК «Первый Трест» Игорь Моргачёв.
Также этот вариант отлично подойдёт тем, кто ожидает поступления денег в ближайшее время, но не хочет откладывать покупку квартиры, ведь есть риск, что её купит кто-то другой. Например, вы воспользовались услугой Trade-in и для покупки новой квартиры хотите использовать деньги от продажи старой. Но бывает так, чтобы выгодно продать квартиру в старом жилом фонде, необходимо подождать, а новую квартиру упускать никак не хочется. На сегодняшний день в Уфе эта ипотечная программа представлена всего в двух банках: ПСБ и СМП банк.
«СМП банк принимает к рассмотрению заявки на объекты со степенью готовности от 50 % и выше. А ПСБ2, только для клиентов ГК «Первый Трест», даёт уникальную возможность приобрести квартиру без первоначального взноса даже на начальной стадии строительства. Благодаря чему вы можете купить квартиру в новостройке на более выгодных условиях», - комментирует Игорь Моргачёв.
Еще есть военная ипотека, субсидированные ипотечные программы и многие другие, с помощью которых вы можете легко и быстро решить свой квартирный вопрос и стать счастливым обладателем новой комфортной квартиры.
«Если вы планируете покупку новой квартиры с помощью ипотечного кредитования, наш ипотечный брокер с удовольствием поможет вам собрать пакет необходимых документов и подберёт для вас оптимальные условия по ипотеке. Благодаря тесному сотрудничеству ГК «Первый Трест» с 22 крупнейшими банками страны огромное количество семей уже приобрели квартиру о которой мечтали. Вы можете стать следующим счастливым обладателем новой квартиры», – добавил Игорь Моргачёв.
Подать заявку можно на сайте или обратившись в офис продаж.
Дополнительную информацию об условиях ипотеки, жилых комплексах, наличии квартир в продаже и их стоимости вы можете узнать у наших специалистов по тел.: 8 (347) 222-0-111. И в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая 78, ул. Коммунистическая, 107.
Если вам нужно продать свою старую квартиру, ГК «Первый Трест» предоставляет эту услугу бесплатно по адресам: г. Уфа, ул. Достоевского, 68.