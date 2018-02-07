В Башкирии о своих доходах отчитались семь миллиардеров

А доходы более одного миллиона рублей заявили более 19 тысяч человек.

Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии сообщило об итогах декларационной компании 2017 года.

В прошлом году налоговики зарегистрировали в Башкирии более 230 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц формы № 3-НДФЛ за 2016 год.

Основная доля граждан (91%) представила декларации с годовым доходом менее одного миллиона рублей.

В Башкирии в 2016 году 19 590 человек получили доход свыше одного миллиона рублей.

- Из них 7 налогоплательщиков задекларировали доходы 2016 года свыше 1 млрд рублей, - сообщили в налоговой службе.

В регионе граждане как доплачивали налоги на доходы, так и пользовались своим правом на налоговые вычета.