В Башкирии о своих доходах отчитались семь миллиардеров
Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии сообщило об итогах декларационной компании 2017 года.
В прошлом году налоговики зарегистрировали в Башкирии более 230 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц формы № 3-НДФЛ за 2016 год.
Основная доля граждан (91%) представила декларации с годовым доходом менее одного миллиона рублей.
В Башкирии в 2016 году 19 590 человек получили доход свыше одного миллиона рублей.
- Из них 7 налогоплательщиков задекларировали доходы 2016 года свыше 1 млрд рублей, - сообщили в налоговой службе.
В регионе граждане как доплачивали налоги на доходы, так и пользовались своим правом на налоговые вычета.
- Всего в 2017 году жителями республики представлено деклараций с доплатой налога в бюджет более 692 млн рублей, и деклараций с суммой к возврату из бюджета в размере более 5,8 млрд рублей, - уточнили в пресс-службе УФНС по РБ.