Башстат: В Башкирии выросли денежные доходы населения

Средняя заработная плата в регионе составляет 32,1 тыс. руб.

В Башкирии в ноябре прошлого года размер среднедушевого дохода составил 32,1 тыс. руб. Этот показатель на 0,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На эти деньги, по данным статистиков, можно купить 91,5 кг бескостного мяса, 188,4 кг рыбы, 517 литров молока и 287,4 литра подсолнечного масла, сливочного же – 56,5 кг, 677,6 кг сахара и 941,8 кг муки, 543,2 кг риса и 1 тонну картошки.

Среди непродовольственных товаров на эти деньги можно приобрести почти 13 пар мужских брюк и почти 20 пар мужских рубашек, почти 15 женских блузок и 14 юбок, а также 753,5 литра бензина.

Кроме этого, на эти деньги можно 1,2 тыс. раз проехать в общественном транспорте, 62,8 раз заплатить абонентскую плату за телефон и т.д.