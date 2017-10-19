Доходы россиян уменьшились на 1,2 процента за девять месяцев

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В августе Росстат сообщал о снижении реальных доходов граждан России за первое полугодие на 1,4%.
Реальные располагаемые доходы жителей России с начала текущего года по сентябрь месяц уменьшились на 1,2 процента, сообщает Росстат.
При этом средняя по России зарплата работающих за месяц увеличилась на 5,6 процента – она составляет 37520 рублей. А в среднем на душу населения денежные доходы в сентябре возросли на 3,3 процента. По сравнению с августом доходы выросли на 0,4 процента.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей