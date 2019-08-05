Автострахование ОСАГО в Тинькофф оформляется онлайн

Автострахование ОСАГО является обязательным для каждого автомобиля. Полис позволит вам избежать последствий целого ряда неприятных ситуаций на дороге, а также сэкономить свои средства. Стоимость такого полиса фиксируется на государственном уровне, поэтому он везде стоит одинаково. Однако многие компании включают в стоимость надбавки и скрытые платежи, в Тинькофф вы сможете приобрести полис по самым честным ценам.

Автострахование в Тинькофф имеет ряд преимуществ, банк отлично себя зарекомендовал. Он предоставляет клиентам качественные страховые услуги по доступной цене. Все большее число людей отдает свое предпочтение автострахованию Тинькофф. Рассчитать точную его стоимость можно на удобном онлайн калькуляторе на сайте банка. Оформление полис займет всего несколько минут, вы заполняете заявку на сайте и вносите оплату, после ее получения страховщик высылает вам страховку на электронную почту практически сразу же. Оформление автостраховки без похода в офис очень удобно, вы экономите свое время. Вы с легкостью можете проверить страховой полис ОСАГО по номеру.

Если вы являетесь виновником ДТП, то страховка покроет расходы, нанесенные другому автомобилю. Свое транспортное средство придется ремонтировать самостоятельно. Если же вы не виноваты в аварии и являетесь пострадавшим, то страховка покроет ремонт вашей машины.

Автострахование в Тинькофф имеет ряд преимуществ. Здесь вы получаете качественные страховые услуги по доступной цене. Клиенту при покупке полиса на карту начисляется кэшбэк в размере двадцати процентов. Если у вас нет карты Тинькофф, то оформить ее можно также быстро и просто на сайте банка. Карта доставляется клиенту курьером вместе со всеми необходимыми документами совершенно бесплатно.

Онлайн страхование позволяет оформить полис жителям любого региона, в том числе и отдаленных населенных пунктов. Это очень удобно, так как здесь выбор страховых компаний не так уж и велик. Для оформления страховки вам необходим будет паспорт, ПТС или СТС, а также водительское удостоверение. Если авто нуждается в техосмотре, то вам потребуется и диагностическая карта.