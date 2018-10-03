Рынок страхования имущества физлиц в Башкортостане вырастет за 2018 год на 7%

В I полугодии 2018 года рынок страхования имущества физлиц в Республике Башкортостан вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7,6% до 610 млн рублей. К такому выводу пришли аналитики «Сбербанк страхования», проанализировав статистические данные ЦБ. По прогнозам компании, темп роста на таком же уровне сохранится в этом сегменте на протяжении всего года, а сборы по итогам года достигнут примерно 1,2 млрд рублей.

Основной фактор роста страхования имущества физлиц в Республике Башкортостан – продолжающийся спрос на ипотечное страхование в связи со снижением банками процентных ставок по ипотечным займам. Совокупные сборы российских страховщиков по страхованию имущества физлиц в I полугодии 2018 года составили 28,3 млрд рублей и выросли на 11,5%.

«Рынок недвижимости в Республике Башкортостан в первом полугодии 2018 года заметно оживился. По данным Уральского ГУ Банка России, объем выданных ипотечных кредитов в текущем году в республике вырос в 1,6 раз относительно аналогичного периода прошлого года. На это в том числе оказало влияние снижение в 2018 году процентных ставок по ипотечным кредитам, которые достигли своего минимума. Спрос на ипотечное кредитование напрямую влияет на страхование ипотечного кредитования, а значит и на рынок страхования имущества физических лиц, – отмечает Дмитрий Некрюков, руководитель управления страхования имущества СК «Сбербанк страхование». – Мы видим растущий интерес населения к страхованию ремонта, домашнего имущества и оборудования в дополнение к классическому страхованию квартир. Все более востребованным становится и страхование гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией имущества. Многие клиенты готовы к покупке таких полисов для исключения незапланированных трат на случай нанесения ущерба соседям при заливах или пожарах».

Дополнительным стимулом для развития сегмента страхования имущества граждан, начиная с 2019 года, станет вступление в силу закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В первое время это влияние будет не очень значительным, поскольку в следующем году регионы только начнут разрабатывать и внедрять собственные программы страхования. По оценкам СК «Сбербанк страхование», сборы, связанные со вступлением в силу нового закона, составят в 2019 году в целом по России около 3 млрд рублей.

«Поступления СК «Сбербанк страхование» по страхованию имущества физлиц в Башкирии составили в I полугодии 130 млн рублей и выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29%. Сборы выросли за счет ипотечного страхования заемщиков Сбербанка, а также за счет усовершенствования продуктовой линейки и повышения технологичности продаж, - говорит Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. - До конца года СК «Сбербанк страхование» планирует собрать в Башкирии 260 млн рублей по страхованию имущества физических лиц, а в 2019 году – более 520 млн рублей».