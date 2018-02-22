Глава МВД Башкирии: В республике сейчас 29 проблемных объектов

Роман Деев выступил с докладом о состоянии правопорядка и об основных результатах деятельности МВД по РБ в прошлом году. В том числе он рассказал и о ситуации в сфере незавершенного строительства.

- В настоящее время в республике есть 29 проблемных объектов, - сказал он. - На 11 объектах строительство ведется, на 11 - приостановлено, на 7 - не начато. По 12 объектам в Уфе, Иглинском и Ишимбайском районах ведется доследственная проверка. Число пострадавших граждан оценивается в 5 000 человек. За последние пять лет более двух тысяч граждан пострадало от недобросовестных застройщиков, отметил министр. Сумма ущерба оценивается в более чем 4,2 млрд руб. В этой сфере возбуждено шесть уголовных дел, арестовано имущества на сумму 4,6 млрд руб.