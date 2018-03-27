В Башкирии для обманутых дольщиков создали РОССО

Заместитель председателя госкомитета по строительству и архитектуре Артем Ковшов надеется, что новое учреждение сможет за два-три года решить проблемы на 33 объектах незавершенного строительства в Башкирии. Или по крайней мере до 2021 года.

Вместе с ним такую же надежду высказал и директор нового учреждения Дамир Миннибаев. Ведь уже удалось найти решение по ЖК «Новобулгаково». 16 марта на этом объекте подали газ.

- Создание регионального оператора облегчило нам работу, - признался Артем Ковшов. – В Новобулгаково договорились, что один из кредиторов ведет работу, увеличивая свою кредитную массу.

В реестре (согласно 560 постановлению) числится 1441 пострадавший из 33 проблемных объектов. Это порядка 300 тысяч квадратных метров.

Количество тех, кому могут помочь в новом учреждении, значительно больше официальной цифры из реестра.

- Потенциальных пострадавших граждан на 33 проблемных объектах порядка 5600, - сказал Артем Ковшов. И пояснил, что есть, например, пострадавшие от двойных и тройных продаж.

- В Стерлитамаке девять ООО продавали виртуальные квартиры на виртуальных земельных участках, - поделился он.

- Откуда уверенность в решении проблем обманутых дольщиков? – спросили мы у Артема Ковшова.

- Во-первых, создан фонд защиты дольщиков, куда застройщики перечисляют часть своих денег, - сказал он. – Во-вторых, внесены жесткие поправки в федеральный закон № 214, что вселяет уверенность в том, что по всей стране к 2021 году проблемы обманутых дольщиков будут решены.

Фонд защиты дольщиков был создан осенью 2017 года. Средства фонда пойдут на завершение строительства и компенсацию дольщикам в случае банкротства застройщика.

- Конечно, если через три года какая-то фирма начнет продавать квартиру за 30 тысяч в районе горсовета, то обязательно найдется человек, который поверит, - добавил Артем Ковшов. – Поэтому нельзя совсем исключать, что такой проблемы не будет вовсе.

Также он перечислил ряд объектов, по которым уже есть «дорожные карты». Это «Новобулгаково», «Миловский парк», «Строитель».

- По «Цветам Башкирии» наконец подписали соглашение, в мае-июне выйдем на стройку, - сообщил хорошую новость чиновник.

- По «Интегралу» 30 марта пройдет собрание граждан, будем предлагать им вариант решения, крупного застройщика из соседнего региона и нового арбитражного управляющего, с хорошим опытом работы по возвращению активов, - поделился Артем Ковшов.