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В Башкирии для обманутых дольщиков создали РОССО
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В Башкирии для обманутых дольщиков создали РОССО

Сегодня, 17:28ОбществоРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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