Аграриям Башкирии рекомендовали учиться работать онлайн

Министр сельского хозяйства Башкирии дал указание сельхозтоваропроизводителям сделать упор на онлайн-продажи.

Накануне, 3 ноября, в режиме онлайн прошло совещание, на котором были подведены итоги сельскохозяйственного года в Башкирии и планам отрасли на 2021 год. В рамках общения с аграриями министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов настойчиво рекомендовал им уделить внимание развитию онлайн-торговли. По данным ведомства, начиная со следующего года в сельской отрасли республики планируется переход на цифровой формат общения, для этого каждый сельхозтоваропроизводитель должен иметь виртуальный личный кабинет. Помимо этого, стоит учесть, что в условиях карантина будет уделяться особое внимание фасовке и индивидуальной упаковке товаров. Очевидно также, что повышенным спросом будет пользоваться экологически чистая продукция.

