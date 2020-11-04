Аграриям Башкирии рекомендовали учиться работать онлайн

Аграриям Башкирии рекомендовали учиться работать онлайн

Вчера, 12:30ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Министр сельского хозяйства Башкирии дал указание сельхозтоваропроизводителям сделать упор на онлайн-продажи.

Накануне, 3 ноября, в режиме онлайн прошло совещание, на котором были подведены итоги сельскохозяйственного года в Башкирии и планам отрасли на 2021 год.

В рамках общения с аграриями министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов настойчиво рекомендовал им уделить внимание развитию онлайн-торговли.

По данным ведомства, начиная со следующего года в сельской отрасли республики планируется переход на цифровой формат общения, для этого каждый сельхозтоваропроизводитель должен иметь виртуальный личный кабинет.

Помимо этого, стоит учесть, что в условиях карантина будет уделяться особое внимание фасовке и индивидуальной упаковке товаров. Очевидно также, что повышенным спросом будет пользоваться экологически чистая продукция.

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