В Башкирии, несмотря на летнюю засуху, аграрии собрали более 4 млн тонн зерна

В Башкирии, несмотря на летнюю засуху, аграрии собрали более 4 млн тонн зерна

Вчера, 18:10ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
В Башкирии летом 2020 года в 17 районах республики был введен режим ЧС из-за засухи. Многие культуры могли погибнуть, однако этого удалось избежать, сообщил Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

По его словам, часть посевов погибла в Абзелиловском, Баймакском и Учалинском районах. Тем не менее, аграриям далось побить рекорд по сбору урожая прошлого года и последних 10 лет. Так, было собрано более 4 миллионов тонн зерна. Рост составляет около 6%.

— Все это стало возможным благодаря тому, что сельское хозяйство в регионе превратилось в высокотехнологичную отрасль - автопарк постоянно обновляется, многие процессы автоматизируются. В этой ситуации от погоды зависит не так много, как раньше, отметил Андрей Назаров.

Он также отметил, что для создания качественных экологически-чистых продуктов по приемлемым ценам, ежегодно приходится модернизировать отрасль и повышать профессионализм сотрудников. Лучшим работникам в их профессиональный праздник были подарены автомобили марки «Нива».

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