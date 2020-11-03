В Башкирии, несмотря на летнюю засуху, аграрии собрали более 4 млн тонн зерна

По его словам, часть посевов погибла в Абзелиловском, Баймакском и Учалинском районах. Тем не менее, аграриям далось побить рекорд по сбору урожая прошлого года и последних 10 лет. Так, было собрано более 4 миллионов тонн зерна. Рост составляет около 6%.