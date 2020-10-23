В Башкирии выплаты молодым аграриям увеличат до 750 тысяч рублей

Помимо этого, представители ведомства рассказали о работе с работодателями, благодаря которой есть возможность улучшить условия для обучения и трудоустройства молодых специалистов. В частности, компании в некоторых случаях возмещают 30% от стоимости обучения студентов в вузах с условиями, что после получения диплома они будут работать на них.