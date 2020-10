В Башкирии выплаты молодым аграриям увеличат до 750 тысяч рублей

В министерстве сельского хозяйства для привлечения молодых специалистов на предприятия агропромышленного комплекса намерены увеличить единовременные пособия. Если раньше сумма выплаты составляла 500 тысяч рублей, то в будущем она может составить уже 750 тысяч рублей.

Инициатива была озвучена представителями ведомства на минувших парламентских слушаниях в Госсобрании Башкирии. По мнению заместителя министра сельского хозяйства региона Ляли Давлетбаевой, подобная мера поддержки позволит повысить статус аграрного образования и привлечь молодых специалистов. Помимо этого, представители ведомства рассказали о работе с работодателями, благодаря которой есть возможность улучшить условия для обучения и трудоустройства молодых специалистов. В частности, компании в некоторых случаях возмещают 30% от стоимости обучения студентов в вузах с условиями, что после получения диплома они будут работать на них.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter