В Уфе выросло число граждан, недовольных своим материальным положением

Вчера, 3 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы были озвучены результаты недавнего социологического опроса уфимцев на тему материального положения горожан, а также благоустройства столицы. Данные опросов зачитал начальник Информационно-аналитического управления - пресс-службы администрации Уфы Камиль Юлаев.

Почти 60% опрошенных уфимцев оценили свое материальное положение как «в целом хорошее», треть (30,6%) – как «в целом плохое».

На вопрос: «Устраивает ли вас месячный доход, которым сейчас располагает Ваша семья?» утвердительный ответ дали только 36,8% опрошенных уфимцев. Число недовольных месячным доходом своей семьи достаточно велико – 53,8%. Для сравнения, в прошлом году эти показатели были примерно равными и составляли 42,2% на 45% соответственно. При этом уровень дохода большинства респондентов за прошедший год не изменился (так ответили 47% респондентов) или незначительно возрос (40,4%).

Еще одно интересное наблюдение: 39,2% респондентов считают, что в ближайший год их материальное положение не изменится 35,6% надеются, оно в целом улучшится, и только 8,2% ожидают ухудшения своего материального положения.

- Таким образом, материальное положение населения, судя по субъективным оценкам участников опроса, достаточно стабильно, но есть определенное недовольство им, - сделал вывод докладчик, но согласился, что по сравнению с 2016 годом произошло снижение числа «оптимистов» и выросло число тех, кто не ждет серьезных изменений от будущего.

Примечательно, что эти данные созвучны результатам опроса, который по всей России провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, выяснивший, что 35% россиян надеются на улучшение ситуации, 15% прогнозируют ухудшение, а 40% не ждут особых перемен.