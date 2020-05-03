В Башкирии продлят срок подачи налоговых деклараций, но это не коснется депутатов

В Башкирии начал действовать закон о продлении сроков подачи деклараций о доходах, расходах и имуществе за 2019 год в налоговые органы. Срок подачи деклараций продлен до 1 августа текущего года.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ, депутаты регионального парламента оперативно разработали и приняли законопроект в трех чтениях.

Такая мера была принята в связи с тем, что последний срок подачи деклараций, когда обычно в налоговых инспекциях бывает скопление людей, выпал с началом пандемии. Поэтому чтобы избежать распространения инфекции еще и через налоговые инспекции, было решено продлить срок подачи деклараций.