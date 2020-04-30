В Башкирии в пяти медучреждениях продолжается карантин

Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил замруководителя Роспотребнадзора РБ Александр Жеребцов. В пяти медицинских организациях продолжается карантин, в семи снят. Решается вопрос о снятии карантинных мер в Белебеевской ЦРБ.

С 30 апреля завершен срок обсервации приезжих туристов санатории «Родник здоровья» – выписано 67 человек, одного человека перевели на 5 дней изоляции в санаторий «Радуга», где также соблюдают необходимый режим 50 человек. В санатории «Юматово» - 111 изолированных граждан.