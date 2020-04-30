В Башкирии в пяти медучреждениях продолжается карантин
30 апреля, 15:19ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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В правительстве республики состоялось очередное совещание о текущей ситуации с коронавирусом в республике.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил замруководителя Роспотребнадзора РБ Александр Жеребцов. В пяти медицинских организациях продолжается карантин, в семи снят. Решается вопрос о снятии карантинных мер в Белебеевской ЦРБ.
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С 30 апреля завершен срок обсервации приезжих туристов санатории «Родник здоровья» – выписано 67 человек, одного человека перевели на 5 дней изоляции в санаторий «Радуга», где также соблюдают необходимый режим 50 человек. В санатории «Юматово» - 111 изолированных граждан.
Напомним, всего в информационной системе минздрава региона зарегистрировано 766 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки – плюс 75 подтвержденных результатов COVID-19.
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