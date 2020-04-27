Россиянам предложили потерпеть карантин до 12 мая

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что если россияне не „сорвутся“ во время майских праздников, то ограничительные меры на передвижение могут быть сняты после 12 мая.
Другими словами, главный санитарный врач России считает, что минимальный срок карантина в лучше случае — это 12 мая, пишет телеграм-канал “Мейстер”.
Анна Попова отметила, что рекомендации по режиму самоизоляции необходимо взять за правило жизни, чтобы ограничения стали минимальными.
То есть здравоохранение не рассматривает возможность возврата к «докоронавирусному» обиходу и уровень санитарно-эпидемиологических ограничений в стране будет разделен на до и после марта 2020 года, считают авторы канала. И добавляют, что эту нерадостную новость стоит немного обдумать.
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