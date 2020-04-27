Россиянам предложили потерпеть карантин до 12 мая

То есть здравоохранение не рассматривает возможность возврата к «докоронавирусному» обиходу и уровень санитарно-эпидемиологических ограничений в стране будет разделен на до и после марта 2020 года, считают авторы канала. И добавляют, что эту нерадостную новость стоит немного обдумать.