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Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк
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Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк

Сегодня, 14:39ЭкономикаРазиф АбдуллинФото: glavarb.ru
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