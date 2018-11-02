Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк

22 октября из уст врио главы Башкирии Радия Хабирова жители республики узнали о том, что в регионе практически бесконтрольно добывается природный камень. Радий Хабиров распорядился приостановить его добычу и выдачу лицензий. До этого глава региона лично побывал на карьере в Темясово, в поездке его сопровождал депутат Госдумы Зариф Байгускаров. Мы встретились с ним, чтобы узнать все подробности.

Фото: glavarb.ru

- Впервые об этой проблеме я услышал в августе 2016 года, - рассказал депутат Госдумы Зариф Байгускаров. – Когда у меня была встреча с жителями села Темясово Баймакского района, они мне рассказали, что у них в горах в большом количестве добывается плитняк.

Зариф Байгускаров попросил отвезти его на место добычи камня. Нашли «Ниву», поехали.

- Когда я все посмотрел, то я ужаснулся, - вспоминает депутат (тогда бывший еще кандидатом в депутаты). – Это просто варварское расхищение собственности, природных богатств.

После его избрания депутатом Госдумы Зариф Байгускаров стал заниматься этой темой, отправил 25 депутатских запроса в разные инстанции (прокуратуру, МВД, минприроды, Росссельхознадзор, минлесхоз, правительство РБ и т.д.)

- Я не против предпринимательства, я хочу чтобы это дело велось цивилизованно и на законных основаниях, - поясняет он. – Во-первых, если ты получил лицензию на добычу природного камня, то ты должен каждый год отчитываться об объемах своей добычи. А плитняк этот – очень ценный. Но они показывали либо ноль, либо небольшой объем добычи. А минприроды, не проверив эти данные, продлевает им лицензии или дает им другой участок.

По словам депутата, такие добытчики не утруждали себя рекультивацией земли, а главное - не платили налоги (НДФЛ и НДПИ), хотя разработка карьера велась в течение 20 лет.

По подсчетам депутата, только из карьера возле Темясово за 6 месяцев добывают природный камень на сумму 1 млрд 200 млн руб.

- И это только по местным ценам, а камень поставляется в Москву, Питер, Грозный, и там он стоит раз в 5-7 раз дороже, - говорит Зариф Байгускаров. - И можно представить, на какую сумму природное богатство вывозится из нашей республики. И причем район, население – ничего от этого не получает. Это же ненормально.

При этом наносится ущерб природе, дорогам, лесу.

- Я там был, это же как после бомбежки там, - говорит он.

Стоит сказать, что природный камень добывается не только в Темясово, но и в других районах Башкирии, например, в Белорецком, Абзелиловском, Хайбуллинском, Зилаирском районах. И речь может идти о многомиллиардных суммах. Понятно, почему эта ситуация стала объектом внимания нового главы региона

После депутатских запросов 26 февраля в этом году провели совещание с участием глав администраций, прокуроров, начальников полиции ряда районов республики, рассказывает Зариф Байгускаров.

- Я там напрямую спросил: вот тут прокурор, начальник полиции – как вы могли допустить, что в течение нескольких лет расхищалось природное богатство? Почему вы этого не видите? Они промолчали, - вспоминает депутат.

Были попытки оправдаться несовершенством закона, мол, нужны поправки, но когда у присутствующих попросили внести предложения, их в течение длительного времени никто так и не сделал, говорит Зариф Байгускаров.

- Дело не в законах, а в желании работать, - делает вывод он.

- Конфликт в Темясово был связан с этой ситуацией на карьере? – спрашиваю про конфликт, произошедший в ночь на 30 сентября между местными жителями и работавшими на карьере чеченцами.

- Я был на этом карьере в августе, попросил полицию со мной поехать, - отвечает Зариф Байгускаров. – Приезжаем на карьер в Темясово, там работают чеченцы. Спрашиваю, как работают, сколько камня добыли. Отвечают, что шесть «Камазов» вывезли.

- Я их спрашиваю, есть у вас лицензия, разрешение, договор, мне отвечают, что есть, но у какого-то человека, которого сейчас нет на месте, - продолжил депутат. – Я попросил сотрудников полиции проверить, насколько законно они работают. Они пообещали. И если бы они провели проверку, работу там приостановили, то этой ситуации в Темясово могло бы и не быть.