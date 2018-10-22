Радий Хабиров - главам муниципалитетов: Если глаза пустые, занимайтесь другой работой

Сегодня на оперативном совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о намерении провести 1 ноября встречу с руководителями городов и районов Башкирии.

- 1 ноября проведем встречу в формате закрытого доверительного разговора со мной и элементами обучения, - сказал он.

Он обратился ко всем главам администраций городов и районов Башкирии:

- Вы для меня – один из основных источников опоры на местах. Я с вами очень хочу работать. Хочу вас поддерживать и хочу от вас поддержки. Но мы для начала должны договориться, куда мы идем, что мы делаем и как мы живем.

Радий Хабиров повторил фразу о своем отношении к членам своей команды:

- Если глаза пустые, если нет желания работать, тогда берете шинель и занимаетесь другой работой. Ладно? Подумайте – к 1 ноября.