Радий Хабиров: «Мы будем разрабатывать карьеры только в интересах республики»

Руководитель республики побывал на одном из карьеров по добыче природного камня-плитняка близ села Темясово. Судя по состоянию объекта, камень здесь добывался нелегально, варварским способом с использованием экскаватора. После извлечения наиболее качественного слоя предприятие бросило карьер, не выполнив рекультивацию, сообщает пресс-служба Главы РБ.

По словам главы муниципалитета, в районе около 40 аналогичных заброшенных карьеров. Так как добыча незаконна, ни республика, ни район не получает налоговых начислений несмотря на то, что природный камень – дорогой материал в строительстве.