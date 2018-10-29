Радий Хабиров приостановил выдачу лицензий на разработку карьеров природного камня

В ходе оперативного совещания в правительстве РБ Радий Хабиров поделился впечатлениями от поездки в Зауралье. По его словам, его смутил ряд неприятных моментов. Он показал членам правительства ролик, снятый на карьере близ села Темясово Баймакского района.

- Я считаю, что мы столкнулись довольно серьезной системной проблемой. Правоохранители разбираются, какой характер она носит – криминальный или не криминальный. Но я очень возмущен этой историей. Вот таких карьеров только по территории Баймакского района несколько десятков, более 40. Так по всем зауральским районам. Такая критическая ситуация, как мне докладывают, в Ассах и в Абзелиловском районе, соответственно, там идет безудержная разработка этого камня, - сообщил он и обратился к министру экологии и природопользования Башкирии с вопросом о том, сколько получает республика от выдачи лицензий на разработку подобных карьеров.

Радий Хабиров считает, что от разработки и продажи природного камня республика получает копейки. Предприятия, занятые этим процессом, не берут на работу местное население.

- По мне, так пусть этот камень не разрабатывают. Он весь идет в Москву, Подмосковье и в Санкт-Петербург. Здесь наши его не используют, зачем мы продаем? Пусть эти курганы стоят. Вся эта разработка, как докладывают главы, идет уже более 30 лет. Вы понимаете, какой ущерб уже причинен? - вопрошает Хабиров.

«Люди говорят, у каждого карьера есть один маленький начальник, к которому трудно и страшно подойти. Есть и местные, и республиканские. Это чистое проявление коррупционной деятельности. Поставьте круглосуточные камеры. Я некоторым коллегам у власти не доверяю, включая правоохранительные органы», отметил Глава РБ.

Радий Хабиров также поднял вопрос рекультивации отходов карьера. По его словам, карьеры вырываются и забрасываются.

Глава региона дал указание правительству остановить выдачу новых лицензий на разработку карьеров и организовать проверку правильности ведения работ в рамках тех лицензий, которые существуют. По вопросам карьеров будет создана рабочая группа, которую возглавит вице-премьер Ринат Баширов.