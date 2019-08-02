Бензин в Уфе дешевле, чем в других регионах России
Вчера, 11:20ЭкономикаЛилия КлюковскаяФото: pixabay.com
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Так по данным выборочного еженедельного мониторинга Башстата, на 29 июля средняя потребительская цена за литр АИ-92 в Республике Башкортостан составила 41,89 рублей, в Российской Федерации - 42,22 рубля.
Стоимость АИ-95 в РБ 44,82 руб., в РФ - 45,62 рублей; стоимость литра АИ-98 49,84/51,23 рублей соответственно.
Дизельное топливо также дешевле в республике: 45,44 руб./л против 46,14 руб/литр за пределами Республики Башкортостан.
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