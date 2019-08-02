Владимир Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин и дизтопливо
Закон повышает размер компенсации нефтяным компаниям недополученной прибыли от поставок топлива на внутренний рынок при более высоких экспортных ценах с 1 июля текущего года
Если экспортная цена будет выше внутренней, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть недополученных доходов, чтобы они не повышали цены на автозаправках. Если же внутренние цены будут выше экспортных, то нефтяники отдадут в бюджет часть своей сверхприбыли.
Аналогичный демпфирующий механизм вводится с 1 августа текущего года и для авиакеросина, приобретаемого авиакомпаниями.
Стоит отметить, что в этом году нефтепереработка оказалась в кризисном состоянии: разрыв между реальной внутренней ценой и экспортной ценой за вычетом налогов и транспортных расходов достиг максимального значения. Нефтепереработка крупных нефтяных компаний сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть, но независимые НПЗ фиксируют одни убытки. Поэтому если не будут предприняты срочные меры, то могут повториться события прошлого года — резкий скачок как оптовых, так и розничных цен.
Подробнее — в материале «Новых известий».