Владимир Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин и дизтопливо

Если экспортная цена будет выше внутренней, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть недополученных доходов, чтобы они не повышали цены на автозаправках. Если же внутренние цены будут выше экспортных, то нефтяники отдадут в бюджет часть своей сверхприбыли.

Стоит отметить, что в этом году нефтепереработка оказалась в кризисном состоянии: разрыв между реальной внутренней ценой и экспортной ценой за вычетом налогов и транспортных расходов достиг максимального значения. Нефтепереработка крупных нефтяных компаний сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть, но независимые НПЗ фиксируют одни убытки. Поэтому если не будут предприняты срочные меры, то могут повториться события прошлого года — резкий скачок как оптовых, так и розничных цен.