На уфимских заправках опять подорожал бензин

Как сообщает ufacitynews, литр АИ-92 после повышения цен стоит 42,82 руб., АИ-95 — 46,33 руб., АИ-100 — 52,81 руб., дизельное топливо — 46,59 руб. Предыдущее повышение цен на бензин на заправках «Лукойла» произошло в конце июня — тогда стоимость топлива выросла на 10 копеек.

Согласно данным Башстата, в Уфе средняя цена бензина к июлю составляет: АИ-92 — 41,84 руб., АИ-95 — 44,76 руб., дизельное топливо — 45,39 руб. По сравнению с ценами к июлю 2018 года, за календарный год стоимость бензина выросала в среднем на 2,5-3,5%.