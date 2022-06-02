Тимур Хакимов принимает участие в инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022»

На форум приехали около полутора тысяч гостей из России, дальнего и ближнего зарубежья, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турцию.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов в Сибае принимает участие в IV Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022». Сегодня на площадке форума проходит заседание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной политике на тему «Развитие региональных финансовых систем и инструментов финансирования бизнеса». Фото: tpprb.ru Модератором её выступает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ Владимир Гамза. На форум приехали около полутора тысяч гостей из России, дальнего и ближнего зарубежья, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турцию.

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