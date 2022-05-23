Тимур Хакимов принял участие в старте «Недели предпринимательства»

В Башкортостане стартовала «Неделя предпринимательства», приуроченная ко Дню российского предпринимательства. Она проводится в республике с 2014 года, и Торгово-промышленная палата РБ всегда в ней активно участвует.

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов вместе с бизнес-сообществом и представителями органов власти принял участие в первом мероприятии Недели — бизнес-завтраке с министром предпринимательства и туризма РБ Рустемом Афзаловым. Модерировал мероприятие директор АНО «Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Марсель Кашаев. — Большая часть предложений от бизнеса была связана с развитием туристической отрасли. Речь зашла о необходимости сертификации гостиниц по категориям («звездам»). Эта одна из услуг, которые оказывает ТПП РБ, — Тимур Хакимов подробно рассказал об этом коллегам. Фото: ТПП РБ Еще одно направление, которое очень востребовано, — это организация стоянок для электромобилей и кемперов (автодом) в туристических достопримечательностях нашей республики. По словам президента ТПП РБ, муниципалитеты могут получать от организации стоянок хорошую прибыль, а автотуризм станет более цивилизованным. Все предложения, озвученные на бизнес-завтраке, войдут в специальный меморандум и будут рассмотрены органами власти. В рамках «Недели предпринимательства» в Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» ТПП РБ проводит две сессии: «Индустрия Халяль: как избежать фальсификации», «Меры поддержки и услуги для бизнеса ТПП РБ». Приглашают к участию как действующих, так и только начинающих предпринимателей. Каждый сможет задать интересующие вопросы и получить ответы по ключевым темам.

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