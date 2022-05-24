Тимур Хакимов: «ТПП презентовала меры поддержки в рамках Недели предпринимательства»

О возможностях освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а также о содействии в решении проблем в связи с ростом цен на товары и материалы рассказал директор Правового департамента Андрей Суходольский.