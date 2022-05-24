Тимур Хакимов: «ТПП презентовала меры поддержки в рамках Недели предпринимательства»

Тимур Хакимов: «ТПП презентовала меры поддержки в рамках Недели предпринимательства»
Тимур Хакимов: «ТПП презентовала меры поддержки в рамках Недели предпринимательства»
Вчера, 18:24ОбществоФото: ТПП РБ
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан в Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» провела сессию «Меры поддержки и услуги для бизнеса ТПП РБ».

В сессии приняли участие в оффлайн-формате более 80 человек, все желающие могли посмотреть выступления в социальной сети VK. Модератором выступил вице-президент ТПП РБ Николай Арбузов.

Эксперты познакомили предпринимателей как с традиционно востребованными услугами Торгово-промышленной палаты, так и с новыми мерами поддержки в современных экономических реалиях.

Директор Департамента ТПП РБ Татьяна Кузнецова представила возможности Палаты по экспертизе и сертификации продукции для осуществления поставок по российским и внешнеэкономическим контрактам.

О возможностях освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а также о содействии в решении проблем в связи с ростом цен на товары и материалы рассказал директор Правового департамента Андрей Суходольский.

С работой нового сервиса «Биржа импортозамещения» Единой торговой площадки Торгово-промышленной палаты познакомил предпринимателей руководитель проекта ЕТП ТПП Дмитрий Елизарьев.

Новые драйверы развития и роста компаний представила на сессии заместитель директора Департамента развития предпринимательства ТПП РБ Яна Усманова.

В рамках «Недели предпринимательства» в Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» ТПП РБ провела две сессии: «Индустрия Халяль: как избежать фальсификации», «Меры поддержки и услуги для бизнеса ТПП РБ».

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