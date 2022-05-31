Президент ТПП Тимур Хакимов рассказал об инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022»

Сессия организована для выработки консолидированной позиции экспертов финансовой отрасли и подготовки предложений по стабилизации финансового рынка и экономики в целом. В рамках сессии пройдет обсуждение и выработка срочных мер по регулированию денежно-кредитной политики, трансграничных расчетов, внешнеэкономической деятельности, фондового рынка, требований к кредитным организациям, инвестиционной деятельности. Свое участие в Совете ТПП РФ подтвердили президент ТПП РБ Тимур Хакимов, генеральный директор аналитической компании VVS Жанна Мартынова, руководитель Центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России Инна Рыкова, научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ при Минфине РФ Максим Иванов, Управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Марат Кашапов, генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» Азат Хайруллин, генеральный директор Агентства финансовых решений «РеФи» Ренат Хилажев, основатель маркетплейса MYFI Вячеслав Решетник, директор по стратегии ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» Антон Кирьянов, руководитель проектного офиса цифровой трансформации Ростелекома, директор Центра «Цифровой университет» УГНТУ Руслан Габидуллин.Часть спикеров будет участвовать в обсуждении в онлайн-режиме.