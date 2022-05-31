Президент ТПП Тимур Хакимов рассказал об инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022»

Модератором мероприятия выступит председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ Владимир Андреевич Гамза.
Сессия организована для выработки консолидированной позиции экспертов финансовой отрасли и подготовки предложений по стабилизации финансового рынка и экономики в целом. В рамках сессии пройдет обсуждение и выработка срочных мер по регулированию денежно-кредитной политики, трансграничных расчетов, внешнеэкономической деятельности, фондового рынка, требований к кредитным организациям, инвестиционной деятельности. Свое участие в Совете ТПП РФ подтвердили президент ТПП РБ Тимур Хакимов, генеральный директор аналитической компании VVS Жанна Мартынова, руководитель Центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России Инна Рыкова, научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ при Минфине РФ Максим Иванов, Управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Марат Кашапов, генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» Азат Хайруллин, генеральный директор Агентства финансовых решений «РеФи» Ренат Хилажев, основатель маркетплейса MYFI Вячеслав Решетник, директор по стратегии ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» Антон Кирьянов, руководитель проектного офиса цифровой трансформации Ростелекома, директор Центра «Цифровой университет» УГНТУ Руслан Габидуллин.Часть спикеров будет участвовать в обсуждении в онлайн-режиме.
На сайте форума 2 июня с 11.30 до 13.30 будет организована трансляция заседания Совета ТПП РФ.
Справочно. 2-4 июня 2022 года в городе Сибае Республики Башкортостан состоится четвертый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022». Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан. Для участия в работе инвестсабантуя приглашены представители федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, известные государственные и общественные деятели. В ходе профильных секций и пленарного заседания участники обсудят актуальные вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов, внутреннего туризма, цифровизации городской среды и экологии.