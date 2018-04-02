В ТПП России презентовали Краснодарский край

Краснодарский край ставит перед собой амбициозные задачи. В частности – увеличить до 2030 года ВРП края вдвое. Решить эти задачи помогают и такие мероприятия в ТПП России.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, согласно Стратегии-2030 ВРП края планируется увеличить с 2,5 трлн руб к 5 трлн – к 2030 году.

Возможностей у края много, в том числе в сельском хозяйстве и промышленности, науке, передовых технологиях и туризме. Краснодарскийкрай — лидер страны по объему производства зерна.

Торгово-промышленная палата России помогает привлекать инвестиции в регион.

- У нас несколько направлений, по которым мы движемся, - рассказал программе «Бизнес-вектор» телеканала РБК председатель ТПП России Сергей Катырин -. Первое — это сбор проектов, которые рождаются в регионах, в данном случае в Краснодарском крае, которые мы дорабатываем до уровня, который воспринимают потенциальные инвесторы и начинаем через нашу сеть продвигать эти проекты.

Сеть ТПП России – это различные торгово-деловые советы между Россией и другими странами.

Кроме привлечения инвестиций в ТПП России решают и задачу вывода на рынок отечественных малых и средних производителей. Для этого палата договаривается с сетью сбыта о размещении на полках магазинов товаров российских производителей. После того как палата удостоверится в их качестве, сделать это намного проще.

- У нас есть договоренность с Х5 ритейл, о том, что мы такой проект запускаем, и мы начинаем продвигать: мы берем на себя ответственность за качество продукции, за проверку каждого из тех, кто претендует на эту полку попасть, и по нашему присвоению этого качества они попадают на полку, даже в отдельно взятом магазине, не говоря про всю сеть по всем регионам, - приводит пример Сергей Катырин.