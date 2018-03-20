Глава ТПП России Катырин подверг критике поправки в законы о мигрантах

Председатель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин высказал свое мнение о законодательстве в сфере миграции, сообщает пресс-служба ТПП РФ.

По словам Катырина, для бизнеса реализация продуманной и взвешенной миграционной политики означает успешное развитие международной кооперации, привлечение в российскую экономику новых инвестиций, технологий и высококвалифицированных кадров, обеспечение потребности российского рынка труда в дополнительной рабочей силе.

Унификация законодательства

Одной из главных проблем в этой сфере председатель ТПП России назвал "несистемность действующего законодательства и обилие различных нормативных правовых актов по данному вопросу, положения которых зачастую не соответствуют друг другу".

- Мы считаем, что назрел вопрос об унификации и систематизации норм миграционного права в рамках единого нормативного правого акта, - сказал Сергей Катырин.

Несовершенство миграционного учета

Много проблем и в миграционном учете, считает глава ТПП РФ. Например, несмотря на то, что процедура постановки на учет имеет уведомительный характер, в приеме уведомлений о постановке на миграционный учет может быть отказано. Или уведомление о постановке на миграционный учет по почте нельзя отправить.

- МВД России прорабатывает вопрос о возможности постановки на миграционный учет по электронным каналам связи, - поделился Катырин. - Такое нововведение позволило бы снять остроту проблемы, и ТПП РФ поддерживает инициативу министерства.

Последствия поправок не просчитаны

Недавно в Госдуму были внесены поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Председатель ТПП России считает, что последствия предлагаемых изменений не до конца просчитаны.

В поправках предлагается установить обязанность лиц, приглашающих иностранцев, принимать меры по соблюдению иностранными гражданами заявленной цели въезда и сроков их пребывания в Российской Федерации, а также ввести административную ответственность лиц за невыполнение данной обязанности. Для юридических лиц – это штраф от четырехсот тысяч до полумиллиона рублей за каждый случай.

- Законопроектами предлагается возложить на приглашающую сторону ответственность за действия иностранного гражданина, который руководствуется своими личными целями, мотивами и самостоятельно принимает решения. При том, что между возможными неправомерными решениями иностранца и действиями приглашающей стороны нет причинно-следственной связи. То есть, по сути, приглашающую сторону предлагается сделать без вины виноватой, - подчеркнул Сергей Катырин.

Также непонятно, какие меры по соблюдению иностранцами цели въезда и сроков пребывания должна предпринять приглашающая сторона.

В поправках нет четкого ответа на вопрос, как будет определяться несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию. Сегодня для определения цели поездки используется совместный приказ МИД России, МВД России и ФСБ России от 27 декабря 2003 года, который, по мнению ТПП РФ, надо обновить.

- Согласно приказу, только в категории «Обыкновенных деловых» виз имеется аж 14 целей поездок, - пояснил Сергей Катырин. - Вот пример. По приглашению российской компании для ведения коммерческих переговоров и заключения контракта иностранцу оформлена деловая виза с целью поездки «коммерческая». Если в дальнейшем иностранный гражданин въедет по этой визе в Россию для постпродажного обслуживания поставленного оборудования, то он автоматически вместе с приглашающей стороной попадет в категорию нарушителей, так как для этого необходима виза с другой целью поездки – «техобслуживание». Разве это правильно и разве это способствует повышению инвестиционной привлекательности? К чему такое дробление целей поездки, если иностранец все равно едет делать бизнес?

Много и других замечаний к поправкам. Сергей Катырин считает, что принятием этих поправок российские организации будут демотивированы приглашать своих зарубежных партнеров. Это касается и организаторов выставок, и туристических компаний.

- Иностранный гражданин может иметь одну действующую визу в Российскую Федерацию, - комментирует Катырин. - Таким образом, приглашающая сторона не сможет на законных основаниях организовать туристические поездки для иностранцев, имеющих визы из категорий «деловые», «учебные», «рабочие», «гуманитарные». А ведь это достаточно распространенная практика – когда наши бизнесмены приглашают зарубежных контрагентов и решение деловых вопросов совмещают с организацией туристических мероприятий и показом природных красот Кавказа, Краснодарского края, Сибири, Дальнего Востока.