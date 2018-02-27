Председатель ТПП России Сергей Катырин: Бизнес в Сирии оправдан

26 февраля в Торгово-промышленной палате России прошел Российско-сирийский деловой форум «Российско-сирийское деловое сотрудничество – возможности и перспективы».

В пленарном заседании приняли участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, Посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад, директор Российско-Сирийского делового совета ТПП РФ Луай Юсеф, председатель Сирийско-Российского делового совета Самир Хассан, сообщили в ТПП РФ.

Участники заседания обсудили вопросы восстановления сирийской экономики и дальнейшего сотрудничества. Сельское хозяйство, торговля, нефтяная и химическая промышленность - все то, чем жила Сирия до войны, сегодня нуждается в восстановлении. Россию на форуме представили более двухсот компаний, в основном из строительного сектора, производящие машины и стройматериалы. Сирийцам интересно наше судостроение, так как весь флот страны нуждается в ремонте и обновлении. Энергетики тоже востребованы, надо восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру.

Всего на восстановление сирийской экономики по разным оценкам потребуется от 200 до 500 миллиардов долларов. Местные власти готовы пойти навстречу российскому бизнесу. И хотя в стране еще идут боевые действия, первый, кто вложится сюда, получит и большие дивиденды.

Бизнес в Сирии сопряжен с риском, но этот риск оправдан, считает президент ТПП РФ Сергей Катырин.

- Так же как в Россию, вы знаете, когда мы имели тут всякие проблемы на Кавказе, но инвесторы же были. И те, кто тогда вложился оказались первыми и на этот рынок, который они заняли не очень то кто другой может и прийти, потому, что ниша занята и те, кто первыми пришли, оказались в выигрыше, - сказал Сергей Катырин в интервью телеканалу РБК.