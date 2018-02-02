Рустэм Хамитов: молодым специалистам на селе доплатим от 300 до 500 тысяч

Глава Башкирии обсудил проблемы кадров на расширенном совещании, посвященном итогам деятельности агропромышленного комплекса за 2017 год.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на совещании, посвященном итогам деятельности агропромышленного комплекса за 2017 год, сообщил, что молодым специалистам, которые поедут работать в село с этого года будет оказана единоразовая денежная помощь.

- Со своей стороны, республика оказывает поддержку молодым специалистам. Внесены изменения в указ о поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса. С этого года будут производиться единовременные выплаты по 500 тысяч рублей – специалистам с высшим образованием и 300 тысяч рублей – специалистам со средним профессиональным образованием, которые пойдут работать в сельское хозяйство, - сказал он.

Глава республики отметил, что сельский труд ста привлекательнее для молодежи. Однако заработная плата на селе до сих пор остается низкой.

- В прошлом году она выросла на восемь процентов и достигла 18 тысяч рублей. Это всё равно 60 процентов от среднереспубликанской заработной платы. Понятно, что пока это ниже средней зарплаты по республике в 30 тысяч рублей. Будет производительность труда – будет заработная плата. Эти два показателя однозначно связаны между собой. Нужна рентабельность сельхозпроизводства. Нужно создавать условия для привлечения в отрасль перспективных кадров, - заключил он.