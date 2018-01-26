Хамитов попросил у Путина деньги на онкодиспансер и промкомплекс

В ходе визита в Уфу президента страны Владимира Путина глава Башкирии Рустэм Хамитов попросил помочь с финансированием ряда проектов. Это онкологический и кардиологический диспансеры, а также газоперерабатывающий комплекс.

О том, что Хамитов попросил у Путина, он рассказал сам вчера журналистам в ходе пресс-подхода во время посещения Башгоспедуниверситета.

- Были и просьбы с нашей стороны, - передает слова Хамитова его пресс-служба. - В частности, помочь в финансировании строительства корпуса онкологического диспансера, модернизации кардиологического диспансера. Это большие объекты. Суммарно там нужно порядка 6-7 млрд рублей. Такая поддержка, скорее всего, будет оказана. Мы также обсуждали вопрос строительства в республике газоперерабатывающего комплекса. Это мегапроект суммарной стоимостью 2,5-3 млрд долларов или 150-180 млрд рублей. Президент в принципе поддержал эту идею.

Хамитов также сообщил, что на совещании по диверсификации оборонных предприятий он выступал с сообщением о том, как осуществляется работа у нас в республике, "и был услышан".