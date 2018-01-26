Хамитов о спортсменах-олимпийцах из Башкирии: это политизированность

- Конечно же, с одной стороны всё это очень неприятно, - передает слова Хамитова его пресс-служба. - Видно, что присутствует определённая заданность по отношению к нашим спортсменам, политизированность, недоверие, не основанное на каких-либо фактах. Всё это достойно сожаления.

Хамитов также подчеркнул, что в Башкирии есть ряд спортсменов, которые никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Это и шорт-трекист Семён Елистратов, и биатлонист Антон Бабиков.

- С этими ребятами я встречался ещё несколько лет назад, когда они выигрывали свои соревнования, - добавил он. - С Елистратовым – после Олимпиады в Сочи. Тогда предупреждал и просил: «Ребята, вы должны быть абсолютно чистыми. Никаких допинговых историй быть не должно. От этого зависит ваша судьба, жизни, дальнейшее движение в спорте». Они молодцы, оказались чистыми спортсменами во всех смыслах.