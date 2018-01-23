Велосипедисты Уфы попросили у Рустэма Хамитова кольцо за 300 миллионов

300 миллионов рублей необходимы на строительство уфимского велосипедного кольца.

Денег у города нет. Общественники обратились с просьбой к главе региона.

На строительство уфимского велосипедного кольца необходимо 300 млн руб, но денег у администрации города на это пока нет. Об этом сегодня сообщил основатель Союза велосипедистов Уфы Станислав Сырыгин.

По его словам, проект уже готов и проходит экспертизу. На его создание из бюджета Уфы было выделено 24 млн руб. На реализацию же проекта необходимо около 300 млн руб. Однако денег в городе нет. Поэтому активисты обратились с предложением к главе региона Рустэму Хамитову с просьбой выделить на эту цель деньги из бюджета региона.