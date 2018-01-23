Велосипедисты Уфы попросили у Рустэма Хамитова кольцо за 300 миллионов
Денег у города нет. Общественники обратились с просьбой к главе региона.
На строительство уфимского велосипедного кольца необходимо 300 млн руб, но денег у администрации города на это пока нет. Об этом сегодня сообщил основатель Союза велосипедистов Уфы Станислав Сырыгин.
По его словам, проект уже готов и проходит экспертизу. На его создание из бюджета Уфы было выделено 24 млн руб. На реализацию же проекта необходимо около 300 млн руб. Однако денег в городе нет. Поэтому активисты обратились с предложением к главе региона Рустэму Хамитову с просьбой выделить на эту цель деньги из бюджета региона.
- Мы обратились к главе республики Башкортостан с просьбой, чтобы он оказал содействие городской администрации с получением финансирования на этот проект, - сказал он.