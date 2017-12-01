Семьи с двумя и более детьми получат в России скидку на ипотеку

С января следующего года заработает новая программа субсидирования ипотеки.

В России в начале следующего года планируется запустить новую программу субсидирования ипотеки, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. При этом министр отметил, что прошлая программа субсидирования ипотеки не просто помогла отрасли, а «просто спасла ее».

Новая программа рассчитана на семьи с двумя и более детьми.

- Субсидирование будет для тех, кто имеет двое детей, и для тех, у кого трое и более детей. Для тех, у которых двое детей, будет на три года субсидирование до 6%, а для тех, у кого трое и более детей, будет субсидирование до 6% на пять лет, - цитирует слова Меня РИА Новости.

По его словам, в стране около 620 тысяч семей, у которых есть двое или более детей, готовы взять кредит в случае, если ипотека приблизится к 6%.

- Мы в эту программу включаем возможность рефинансирования. Если у вас один ребёнок, и у вас есть ипотека, в случае, если у вас родился ещё один ребенок, вы имеете полное право использовать эту опцию. Банк будет рефинансировать ипотеку до 6%, - сказал министр.