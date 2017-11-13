В Башкирии может снизиться ставка по ипотеке до 4-5 процентов

Премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов на оперативном совещании с руководителями республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств заявил о том, что планируется снижения ставки по ипотеке до четырех-пяти процентов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В текущем году накопительный период завершился у 1645 участников. 380 участников улучшили свои жилищные условия, еще для 150 участников одобрены кредитные заявки на получение льготной ипотеки.
В республике на практике реализован механизм обеспечения ипотечной ставки на уровне шести-семи процентов.
– Условия реализации программы сегодня необходимо сделать более привлекательными для населения республики. В частности, с учётом снижения среднерыночной процентной ставки по ипотечным кредитам, необходимо подумать о снижении соответствующего показателя и в программе жилищных сбережений – до 4-5%.– считает Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов.