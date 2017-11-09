Башкирия заняла 56 место в России в рейтинге доступности ипотеки
Доступность жилищной ипотеки в российских регионах проанализировали эксперты РИА рейтинг. Башкирия заняла в нем лишь 56-ое место. При этом следует отметить, что динамика показателей позитивная. Так, в 2015 году взять в жилье в кредит смогли лишь 11,4 % семей.
Лучше всего дела обстоят в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь ипотеку в этом году могли оформить 66,7% семей. На втором месте в рейтинге Чукотский автономный округ с показателем 56,1%. На третьем - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где ипотека доступна для 53,8 % семей.
Сложнее всего взять ипотеку в Дагестане: здесь кредит могут позволить лишь 7% семей.
- В среднем в России, рассчитанная по методологии рейтинга, доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составила 25,8%, - говорится в пояснительной записке к рейтингу. - Это по-прежнему немого, но в 2015 году доля была заметно меньше – 13,9%. Таким образом, доступность за два года выросла вдвое, что во многом связано со снижением цен на недвижимость.