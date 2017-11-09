Башкирия заняла 56 место в России в рейтинге доступности ипотеки

Взять квартиру в ипотеку по-прежнему очень сложно. Взять жилье в ипотечный кредит в 2017 году смогли лишь 22,7 % семей.

Доступность жилищной ипотеки в российских регионах проанализировали эксперты РИА рейтинг. Башкирия заняла в нем лишь 56-ое место. При этом следует отметить, что динамика показателей позитивная. Так, в 2015 году взять в жилье в кредит смогли лишь 11,4 % семей.

Лучше всего дела обстоят в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь ипотеку в этом году могли оформить 66,7% семей. На втором месте в рейтинге Чукотский автономный округ с показателем 56,1%. На третьем - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где ипотека доступна для 53,8 % семей.

Сложнее всего взять ипотеку в Дагестане: здесь кредит могут позволить лишь 7% семей.