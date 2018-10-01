Компания «Башнефть-Полюс» пожаловалась в ФАС на стоимость услуг ЛУКОЙЛА

Речь идет о стоимости перевалки нефти на Варандейском терминале, что в Баренцевом море. «Роснефть» (совладелец «Башнефти» и «Башнефти-Полюс») считает, что ЛУКОЙЛ (также совладелец «Башнефти-Полюса») пользуется монопольным положением, поэтому установил неоправданно высокие тарифы. Об этом рассказывает издание «Новости России» .

Издание также сообщает, что «Роснефть» начала этот спор после того, как приобрела контрольный пакет акций «Башнефти» и стала партнером ЛУКОЙЛа в компании «Башнефть-Полюс». В антимонопольную службу «Башнефть-Полюс» и «Башнефть» обратились еще летом, первые слушания назначены на 1 октября,передает РБК.