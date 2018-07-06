Благополучный год: «Башнефть» поделилась планами устойчивого развития

Подобные мероприятия регулярно проводятся дочерними предприятиями НК «Роснефть» в регионах деятельности, и «Башнефть», которая второй год работает в составе крупнейшей публичной нефтяной компании мира, решила использовать лучшие практики во взаимодействии с Республикой.

В работе круглого стола приняли участие вице-премьер правительства РБ Фархад Самедов, представители администрации города Уфы во главе с мэром Иреком Ялаловым, министерства экологии и природопользования РБ, руководитель Управления Росприроднадзора по РБ Юрий Дудников, представители общественных организаций бизнеса, главы муниципальных районов и профильных учебных заведений. О работе компании в 2017 году и перспективах развития гостям рассказали топ-менеджеры «Башнефти» и руководители крупнейших дочерних предприятий компании.

Как отметил модератор круглого стола - доктор экономических наук Рустем Ахунов, конструктивный диалог между «Башнефтью» и республикой, которая является крупным акционером компании, давно выстроен. Подтверждением тому стало прошедшее в Уфе накануне годовое собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть», на котором выступил с приветствием премьер-министр республики. Конкретизировать достигнутые результаты, обозначить существующие проблемы, обсудить предложения и рекомендации по их устранению – вот основные задачи, которые стояли перед встречей заинтересованных сторон.

Значительные изменения в «Башнефти» очевидны

Руководитель Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Михаил Графинин поприветствовал участников круглого стола от имени руководства компании.

- Очень символично, что сегодня мы будем обсуждать развитие «Башнефти» по итогам 2017 года, ведь это первый полный год работы компании в составе «Роснефти». Один год – достаточный срок, чтобы объективно оценить изменения, которые произошли в компании, - сообщил он. - С удовлетворением могу отметить, что в прошедшем году «Башнефть» продемонстрировала существенный рост показателей чистой прибыли, что является, в первую очередь, результатом работы нового менеджмента над повышением эффективности основных направлений деятельности компании.

На самом деле, 2017 год оказался для «Башнефти» успешным. Компания добыла более 20,5 млн тонн нефти, из них 16,5 млн тонн - в Башкирии, приступила к созданию и отработке технологий «Цифровое месторождение», позволяющих реализовать комплексный подход к управлению добычными активами с использованием современных цифровых решений.

Параллельно «Башнефть» продолжает наращивать ресурсную базу, обеспечивая будущее региона на многие годы вперед. В 2017 году компанией открыто 50 новых залежей и 5 нефтяных месторождений. Запасы нефти выросли на 63 млн тонн, в 3 раза превысив объем добычи. В результате объем доказанных запасов сегодня превышает 327 млн тонн нефти – этого хватит минимум на 20 лет добычи. При этом разведка продолжается.

- Хорошие результаты в 2017 году продемонстрировал блок переработки, объем которой вырос на 3,2% и составил почти 19 млн. тонн. Глубина переработки достигла почти 82%, а выход светлых нефтепродуктов - 66%, это одни из лучших показателей в стране, - отметил Михаил Графинин.

И.о. главного финансового директора «Башнефти» Ирек Бадертдинов подчеркнул, что устойчивое экономическое развитие компании позволяет успешно выполнять все социальные обязательства перед республикой. По итогам 2017 года только налогов в региональный бюджет перечислили почти 18,5 млрд. рублей, что более чем на 4,5% выше уровня предыдущего периода.

Вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов отметил, что взаимодействие правительства Башкирии с компанией «Роснефть» с первых дней носит неформальный характер. «Мы ищем новые формы общения, я считаю формат круглого стола очень удачным, он точно приживется».

По его словам, в правительстве республики довольны не только результатами «Башнефти», но и тем, как нефтяники воспринимают социальные аспекты.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов также положительно оценил сотрудничество с компанией:

- Уфа является тем, что есть, во многом благодаря «Башнефти». Сейчас компания производит 60 процентов всего объема выпускаемой промышленной продукции в городе.

«Башнефть» в полной мере выполняет налоговые обязательства, а также является социальным партнером мэрии Уфы. С ее помощью приняли свой нынешний облик Республиканская клиническая больница имени Г. Куватова, «Уфа Арена», Дворец спорта и ряд других важных объектов. При поддержке «Башнефти» в нашем городе построены великолепные спортивные площадки.

Строительство новых биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехима» вывело город на новый уровень. Я неплохо знаю ситуацию в сфере ЖКХ в других городах. Могу ответственно заявить, что сейчас Уфа находится в первой тройке городов по очистке хозяйственно-бытовых и промышленных отходов.

Экономика не может быть без экологии

Эта фраза прозвучала из уст модератора круглого стола Рустэма Ахунова. Действительно, во время встречи обсуждались актуальные вопросы влияния деятельности «Башнефти» на окружающую среду.

Генеральный директор ООО «Башнефть-Добыча» Рустем Бакиров прокомментировал проблему утилизации нефтешламов.

- В 2018 году мы планируем ввести в действие четыре установки термического обезвреживания нефтешламов. Кроме этого, начали проектирование двух полигонов для утилизации буровых и нефтяных шламов.

По мнению заместителя министра экологии и природопользования РБ Елены Щекиной, населению не хватает информации о деятельности «Башнефти» в области экологической безопасности. Она отметила, что до жителей республики не доходит в достаточной мере и информация об успехах и достижениях компании. Представители «Башнефти» обещали исправить эту недоработку.

Подразделения «Башнефти» ведут работу и по снижению травматизма работников. К примеру, «Башнефть-Добыча» в 2017 году вышла на нулевой уровень травматизма.

- В 2017 году внедрен процесс управления рисками. Успешно пройден надзорный аудит системы управления в сфере промышленной безопасности и охраны окружающей среды. В полном объеме проведена специальная оценка условий труда, внедряются целевые программы по золотым правилам безопасности, повышения культуры безопасности, - рассказал Рустем Бакиров.

4 млрд рублей - в помощь районам и для развития спорта

Представитель Фонда социальных целевых программ Тагир Сафин рассказал о том, какие объекты будут финансироваться в 2018 году, а также о проблемах, которые есть в работе фонда.

- «Башнефть» является главным благотворителем нашего фонда. Ежегодно мы получаем 4 млрд рублей от нефтяной компании, которые направляются на развитие спорта в республике, на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию разных объектов социальной инфраструктуры. В 2017 году было профинансировано около 80 объектов более чем в 30 муниципальных районах республики.

Тагир Сафин также объяснил, каким образом происходит отбор объектов финансирования. По его словам, и «Башнефть», и правительство республики получают письма из муниципалитетов с просьбой о помощи. Из этих заявок отбираются объекты финансирования из средств фонда. Поскольку районы обращаются параллельно и в правительство, и в компанию, много времени в начале года уходит на согласование объектов, в результате чего сдвигаются сроки проектирования и строительства объектов. Для повышения эффективности процесса было предложено пересмотреть сроки рассмотрения заявок и составления договора на более ранний период.

«Башнефть» поддержала предложение о переносе срока согласования объектов. Ирек Бадертдинов отметил, что с правительством обсуждается возможность перехода на трехлетний план финансирования социально-культурных объектов из благотворительных средств компании.

Представитель Фонда социальных целевых программ также рассказал, на что будут направлены средства в этом году.

- Особенность нынешнего года, что значительная часть средств – 450 млн рублей будет направлено на ремонт и строительство дорог, в том числе 200 млн рублей планируется выделить на продолжение строительства развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями.

Присутствующие на собрании главы Туймазинского района Айдар Суфиянов и Дюртюлинского района Ринат Хайруллин активно поддержали инициативу по увеличению финансирования ремонта дорог, и попросили «Башнефть» больше внимания уделять поддержанию собственных межпромысловых дорог, которые нередко являются единственной транспортной связью для жителей отдаленных деревень.

Забота о будущих нефтяниках

Значительное время на круглом столе было уделено взаимодействию «Башнефти» с учебными заведениями и отраслевой наукой.

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин отметил в своем выступлении высокий уровень сотрудничества с компанией «Роснефть», который еще более укрепился после вхождения в ее состав «Башнефти». В 2017 году при поддержке корпоративных институтов «БашНИПИнефть» и «РН-УфаНИПИнефть» были открыты учебные кафедры по цифровым технологиям в разведке и разработке месторождений, начала работать оборудованная по последнем слову техники именная лаборатория ПАО «Уфаоргсинтез» «Технологии нефтехимических процессов». Идет подготовка к созданию Научно-образовательного центра «Роснефти» на базе горно-геологического факультета УГНТУ.

Рамиль Бахтизин предложил компании рассмотреть возможность проведения на производственной базе испытаний разработанных в УГНТУ технологий и оборудования по контролю за состоянием воздуха и утилизации нефтешламов.

К представителю высшей школы присоединились руководители средних специальных учебных заведений – Уфимского топливно-энергетического колледжа и Октябрьского нефтяного колледжа. Чтобы выпускники колледжей могли успешно начинать свою трудовую биографию в нефтянке, нужно, чтобы они постигали профессию на оборудовании, которое используется на производстве, чтобы не приходилось сразу переучиваться. Руководители предприятий нефтедобычи и переработки откликнулись на просьбу передать в колледжи для занятий оборудование, которое выведено из производства, но еще морально не устарело.

Вице-президент «Башнефти» по организационному развитию и управлению персоналом Андрей Судаков отметил, что компания уделяет внимание подготовке будущих нефтяников со школьной скамьи. В России сегодня работает более 110 «Роснефть-классов», и этот проект будет развиваться по всей Башкирии. Первый в республике «Роснефть-класс» начнет работу в сентябре на базе уфимского лицея №62.