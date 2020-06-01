Наиболее громкие арбитражные дела, которые обсуждались в Башкирии в мае
Сегодня, 09:43ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в последнее время.
Предлагаем вниманию читателей перечень наиболее резонансных арбитражных дел, которые касаются Башкирии и стали предметами для обсуждения.
Напомним, что с середины марта в связи с угрозой заражения коронавируса суды перешли на особый режим работы. По этой причине число обсуждаемых арбитражных процессов существенно уменьшилось. И тем не менее такие дела в мае также были. Главны образом они касались банкротства предприятий.
- В Башкирии снова начнут процедуру банкротства судоремонтного завода. Иск был ранее подан межрайонной инспекции налоговой службы. Глава Башкирии уже строит планы реанимации предприятия.
- Набирает обороты скандальная история разбирательства между Управлением транспорта и связи администрации Уфы подало в Арбитражный суд РБ иск об аннулировании свидетельств на право перевозок пассажировпо нерегулируемым тарифам на все 12 маршрутов, которые выполняет ООО «Компания «Уфа-лайн».
- Бывший директор ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» Владислав Туманин, ккоторый пеереешел на работу в правительство, стал ответчиком по иску о взыскании 54,8 млн рублей убытка . Бывший предприниматель, который переквалифицировался в главу департамента инфраструктурного развития правительства Башкирии, иск не признает.
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