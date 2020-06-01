Наиболее громкие арбитражные дела, которые обсуждались в Башкирии в мае

Предлагаем вниманию читателей перечень наиболее резонансных арбитражных дел, которые касаются Башкирии и стали предметами для обсуждения.

Напомним, что с середины марта в связи с угрозой заражения коронавируса суды перешли на особый режим работы. По этой причине число обсуждаемых арбитражных процессов существенно уменьшилось. И тем не менее такие дела в мае также были. Главны образом они касались банкротства предприятий.