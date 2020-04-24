ФЖС Башкирии выдвинул претензии своему бывшему главе, перешедшему в правительство

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФЖС), кредиторы которого не оставляют попыток признать предприятие несостоятельным, пытается поправить финансовое положение. Подробности сообщил «Коммерсант-Башкортостан».

Фонд подал в арбитражный суд иск о взыскании 54,8 млн руб. убытка с главы департамента инфраструктурного развития правительства Башкирии Владислава Туманина, руководившего предприятием в 2015–2017 годах. В ФЖС полагают, что господин Туманин в 2016 году заключил невыгодную для предприятия сделку, вернув мэрии Уфы два участка в микрорайоне Глумилино без каких-либо компенсаций понесенных расходов. Сумма взыскания соразмерна официальному доходу господина Туманина за 27 лет. Он сам начатое разбирательство не комментирует.

Арбитражный суд Башкирии 20 апреля зарегистрировал заявление ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» к руководителю департамента инфраструктурного развития кабмина Владиславу Туманину. ФЖС требует взыскать с ответчика 54,8 млн руб. убытка, возникшего в 2016 году. Владислав Туманин в январе 2015 — октябре 2017 годов занимал должность генерального директора ФЖС. Дату рассмотрения дела суд пока не определил.

В 2016 году, как отмечает в исковом заявлении ФЖС, господин Туманин подписал соглашение с управлением земельных и имущественных отношений мэрии Уфы, отказавшись от аренды двух земельных участков площадью 5,5 тыс. кв. м в микрорайоне Глумилино. Участки были арендованы у мэрии в 2011 году по итогам торгов, а позже размежеваны на 12 частей. На 10 из них ФЖС построил ЖК «Глумилино». Два участка были возвращены мэрии после некоего совещания в правительстве республики и использованы под строительство домов для расселенных из аварийного фонда.

В соглашении о расторжении договоров аренды отмечалось, что затраты арендатора могут быть возмещены арендодателем «в случае их принятия судом».

На освоение возвращенных участков ГУП к тому времени потратило 54,8 млн руб., в том числе 40 млн руб. было уплачено за право их аренды, 12,17 млн руб.— на проектные, изыскательские и прочие работы. Компенсировать эти расходы предприятию не удалось. По данным kartoteka.ru, по результатам 2016 года у ГУП выручка выросла с 535 до 643 млн руб., но чистая прибыль сократилась с 99,6 до 24,6 млн.

В 2018 году фонд попытался взыскать убыток с управления земельных и имущественных отношений мэрии в арбитражном суде, но, выиграв в первой инстанции суда, проиграл две последующие. Суды пришли к выводу, что поскольку застройщик «добровольно отказался от реализации инвестиционного проекта», а в соглашении о расторжении не были оговорены условия компенсации затрат на освоение участков, оснований для возмещения убытка мэрией нет.

Привлечь Владислава Туманина к персональной ответственности, как полагают в фонде, позволяют федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Гражданский кодекс. Согласно закону, руководитель предприятия несет ответственность за убытки, причиненные действиями и бездействием, в том числе в случае утраты имущества, а Гражданский кодекс РФ возлагает на руководителя юридического лица возмещение убытков, причиненных предприятию по его вине, отмечает в своем заявлении ФЖС.

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Для справки

Официальный доход Владислава Туманина по итогам 2018 года составил 2,1 млн руб. Ему принадлежал Audi Q5, треть квартиры площадью 45,3 кв. м и квартира 48,4 кв. м. Таким образом, сумма исковых требований соразмерна доходу чиновника за 27 лет работы в правительстве.