Наиболее громкие арбитражные дела, рассмотренные в Башкирии в марте
1 апреля, 14:37ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в последнее время.
Предлагаем вниманию читателей перечень наиболее резонансных арбитражных дел, которые касаются Башкирии и были рассмотрены в феврале. Отметим сразу, что с середины марта в связи с угрозой заражения коронавируса суды перешли на особый режим работы. По этой причине число обсуждаемых арбитражных процессов существенно уменьшилось. И тем не менее такие дела в марте также были.
- Компании «Башкирский бройлер», «Раевский элеватор», «Хлебная база «Хлебная база №67» могут в ближайшее время стать банкротами. Иск о несостоятельности этих предприятий, входящих в «Объединенную мясную компанию» в Арбитражный суд республики направлен Сбербанком.
- Крупному агрохолдингу республики грозит банкротство в связи с долгами по зарплате - в общей сложности 7,7 млн рублей.Следователи изъяли в офисах документы, допросили руководителей, работников предприятия. Тем временем Арбитражный суд республики изучает дело о банкротстве «Агрохолдинга Башмилк».
- В Башкирии снова начнут процедуру банкротства судоремонтного завода. Иск межрайонной инспекции налоговой службы был подан в Арбитражный суд 2 марта.
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