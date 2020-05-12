Глава Башкирии намерен восстановить в республике пассажирский флот

Радий Хабиров заявил, что намерен возрождать пассажирское пароходство во время визита завода 11 мая. Он осмотрел теплоходы «Чайка», «Арслан Мубаряков» и «Башкортостан» и проявил интерес к проекту по оптимизации предприятия.

Хабиров поручил завершить ремонт теплохода «Чайка» еще в феврале, чтобы тот смог открыть навигацию с 1 мая, но в планы вмешалась пандемия коронавируса. Руководитель региона пообещал поставить точку в череде собственников, арбитражных дел и банкротств к середине июня.

«Будем наводить порядок: воссоздадим пассажирский флот, наберём персонал, найдём сильного руководителя. К сожалению, возможности купить новые суда сейчас у нас нет, будем работать с тем, что имеем», – отметил он.