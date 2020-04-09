Маршрут перестроен: компания «Уфа-лайн» обвинила мэрию столицы в уничтожении бизнеса

Управление транспорта и связи администрации Уфы подало в Арбитражный суд РБ иск об аннулировании свидетельств на право перевозок пассажиров по нерегулируемым тарифам на все 12 маршрутов, которые выполняет ООО «Компания «Уфа-лайн». Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

В качестве основной претензии представители столичной администрации заявили, что «Уфа-лайн» с 2019 года не представляла отчеты о своей деятельности, как этого требует закон. Однако ответчик отвергает претензии и считает действия мэрии попыткой уничтожить бизнес перевозчика.

При этом представители истца настаивают на своей претензии об отсутствии квартальных отчетов от компании «Уфа-лайн». Это обстоятельство по закону дает основания аннулировать через суд свидетельство на право перевозки пассажиров.

- Наше терпение лопнуло, и мы обратились в суд. Для нас это вынужденная и беспрецедентная мера. Все остальные перевозчики отчитываются вовремя, - пояснил вице-мэр Ильдар Юланов, руководящий управлением транспорта и связи столичной администрации.

По его словам, в случае, если суд удовлетворит иск чиновников, маршруты, отобранные у компании «Уфа-лайн», будут потом выставлены на конкурс.

Насколько такой поворот событий может осложнить транспортную ситуацию в Уфе, чиновники не пояснили.

Самое интересное, что представители ответчика категорически отрицают претензии мэрии, настаивая, что своевременно направляли им отчеты. Они считают, что чиновники задались целью просто уничтожить их бизнес.

- Когда в 2018 году началась борьба с нелегалами, мы перестроили свою работу за одну ночь, не требуя льгот для себя, помогли не допустить транспортный коллапс. Теперь же, когда вся страна сплотилась в борьбе с экономическим кризисом и пандемией, мэрия вдруг вспомнила про формальности, - заявил представитель компании «Уфа-лайн»».

Рассмотрение иска в Арбитражном суде Башкирии назначено на 20 апреля.

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