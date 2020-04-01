В Башкирии рассказали о порядке оплаты труда сдельщиков во время карантина

Согласно указу президента страны Владимира Путина, во время карантина заработная плата людей, работающих на окладе, сохраняется в полном размере. Однако те граждане, которые ранее трудились на сдельную оплату, оказались в трудной ситуации. Руководитель Государственной инспекции труда в Башкирии Татьяна Астрелина разъяснила, как необходимо поступать в данном случае.

По ее словам, по рекомендациям Министерства труда России предусмотрено, что в эту нерабочую неделю если сдельщики не привлекаются к работе, то работодателям рекомендовано выплатить им дополнительное вознаграждение, размер которого предусмотрен договорами, соглашениями и иными локальными нормативными документами.

- Что мы видим? Во-первых, на практике, не у всех работодателей есть такие локально-нормативные документы, а если они даже есть, то размер их варьируется от 30 до 100 рублей. Согласитесь, это, мягко говоря, посмешище какое-то. Прошу подключиться профсоюзы. Любой локальный документ при наличии профсоюза должен приниматься с учетом его мнения, - рассказала Астрелина.

Главный госинспектор труда республики предлагает работодателям, имеющим подобные документы, пересмотреть их в короткие сроки, а тем, кто не имеет, – создать с учетом мнения профсоюзной организации. Размер такого вознаграждения, по словам Астрелиной, не должен быть ниже среднего дневного заработка.

- Я думаю, это будет справедливо и люди не будут чувствовать себя каким-то образом ущемленными, оскорбленными, - отметила она.