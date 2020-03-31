Стал известен точный размер пособий в Башкирии для тех, кто может потерять работу

Сегодня, 31 марта, на брифинге в правительстве РБ вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова рассказала о первоочередных шагах, которые запланированы для профилактики безработицы.

По ее словам, пока мониторинги дали около 4 тысяч людей, рискующих потерять работу, в их числе люди, находящиеся в продолжительных административных отпусках и т.д.

- Из федерального бюджета мы можем получить в качестве меры поддержки средства для этих людей в сумме одного минимального размера оплаты труда. Вместе с уральским коэффициентов в итоге получается неплохая сумма - 13949 рублей, - рассказала Ленара Иванова.

Она попросила муниципалитеты совместно с местными центрами занятости уточнить информацию о людях, находящихся под риском увольнения, чтобы подать ее в федеральный минтруд в расчете на финансовую поддержку.

Ленара Иванова уточнила, что некоторые жители республики поспешили в центры занятости в надежде так просто получить пособия, Однако пособие в полном размере полагается лишь 40% безработных. Для этого нужны определенные условия, подробнее о них Ленара Иванова расскажет завтра на брифинге в 11 часов утра.