«Предпринимательские риски»: с чем столкнулся бизнес Башкирии в условиях пандемии

Башкирский бизнес подсчитывает убытки. К сожалению, прогнозы на будущее не радуют. Фитнес-центры, бассейны, клубы и отели закрыты, кафе и рестораны работают только с доставкой и на вынос. Для многих, кроме карантина, ситуация усугубилась и финансовыми проблемами, связанными с падением рубля.

Медиакорсеть вникла, как повлиял карантин на малый бизнес в Башкирии.

Нечем платить, если даже не закредитован

Первыми от коронавируса пострадала сфера туризма из-за закрытия границ. Поначалу специалисты таких компаний пытались хоть как-то покрыть свои убытки на внутренних турах, однако число желающих отдохнуть с каждым днем стремительно уменьшалось. Ситуация с коронавирусом коснулась турфирм, занимающихся не только зарубежным, но и внутрирегиональным туризмом.

— Был момент, когда люди хотели скрыться от вируса подальше от города. В такие моменты я был готов предоставлять услуги, если даже мне это не было выгодно. Сейчас даже этого уже нет. И непонятно, до каких пор. Сгорели средства, вложенные в рекламу. Под угрозой находятся туры, запланированные на майские выходные. Убытки пока не считали. Думаю, это следует сделать, когда все закончится. Оправиться после такого будет тяжело, — рассказывает директор туристической компании «Артыш», руководитель проекта «Центра реабилитации жителей мегаполисов «Хижина Шамана» Андрей Стуколов. — Благо, мне не пришлось ломать голову по поводу сотрудников. Со мной работали наемники на период проведения мероприятий. Мероприятий нет — наемных работников тоже.

Что касается государственных мер поддержки, Андрей Стуколов уточняет, что, несмотря на призыв Путина, банковская система еще не подготовила предложения предпринимателям по кредитным каникулам.

— Я думаю, есть смысл объединиться предпринимателям и попросить помощи у государства на восстановление бизнеса. Но это произойдет еще не скоро, пока все в растерянности, — говорит он.

— Основная сфера моей деятельности — благоустройство и озеленение территорий. На самом деле, карантин нас сильно не касается. Потому что в период кризиса, падения рубля обычно люди еще больше начинают обращаться к земле, сажать растения, покупать участки. Возможно, дорогие объекты по ландшафтному дизайну перестанем получать, но садовый центр будет работать, — отмечает основатель уфимского ландшафтного центра «Аллея роз» Айгуль Абелхаерова. — Так как мы — частная компания и арендуем территорию на ВДНХ, как таковых льгот у нас нет, указа на эту тему мы еще не видели. Вообще россияне не предсказуемы, как они себя поведут в данной ситуации, непонятно. По моим внутренним ощущениям, мы более мягко сможем выйти из этого положения, так как своевременно были приняты меры по профилактике.

Фото: Личная страница Айгуль Абелхаеровой ВКонтакте

Айгуль Абелхаерова при этом боится даже предполагать, сколько времени потребуется бизнесу, чтобы встать на ноги. «Если зарплату платить, а прибыли нет, как быть?.. Все же я не думаю, что расходы будут такими страшными. Вопрос только в том, сколько эта ситуация продлится. Недели-две мы выдержим», — считает она.

А вот предприниматель Руслан Гайсин, работающий в сфере розничной торговли (магазин RBT.ru) не столь позитивно отзывается о нынешней ситуации. По его словам, под ударом оказались текущие платежи и отсрочки за товар: продаж нет, за ранее купленные товары необходимо платить.

— Также нечем платить за аренду и заработную плату сотрудникам, даже если предприятие на хорошем счету, не имеет долгов, не закредитован — у всех деньги инвестированы. Лишние средства не аккумулируются на счетах, ликвидность таких активов низкая, — уточняет он.

Фото: официальный сайт "Опора России"

По его мнению, стоит ожидать четыре волны падения экономики. Первая волна: переключение спроса на продукты и падение спроса в других секторах. Вторая: спрос продолжит падать из-за отсутствия доходов после карантина. «Многие работают „в серую“. Многие не смогут заплатить», — говорит он. Третья волна: новая реальность после карантина — аукнется рост валюты, на который сейчас не обращают внимания, товары станут менее доступными. И четвертое, что нас ожидает по худшему сценарию, по мнению Руслана Гайсина: отсутствие самих товаров, так как производители не готовы в перспективе по полгода отгружать товар из-за разрушенных технологических цепочек.

Проблема с арендодателями

Юрист Айдар Хызыров отмечает, что еще неделю назад предприниматели начали уведомлять арендодателей об изменении условий оплаты арендных платежей в связи с форс-мажорными обстоятельствами. По его словам, большинство арендодателей восприняли в штыки просьбу об отсрочке/рассрочке арендных платежей.

Фото: Личная страница Айдара Хызырова в Фейсбуке

— Крупные арендодатели, такие как ТЦ «Июнь», «Мега», ограничились стандартными отписками в стиле «это предпринимательские риски», «это не форс-мажор», «мы тоже теряем». Предложения встретиться, обсудить и вместе искать варианты, как спасти бизнес арендаторов и арендодателей, — вообще не рассматриваются. Это очень странно. Ведь платежеспособных арендаторов с каждым днем становится всё меньше и меньше, - говорит собеседник.

- Много ли желающих сейчас начинать бизнес и снимать помещения? И много ли тех, кто готов платить аренду по докризисным ставкам? Как мне кажется, в нынешних условиях в отношениях арендаторов и арендодателей стратегия win/lose не работает. Сейчас работает только save/save, — комментирует он.

По его словам, помимо предоставления арендных каникул, много других вариантов - например, за счет изменения порядка оплаты (временно привязаться к проценту от оборота), за счет изменения площади аренды, рассрочка платежей или бартер.

Часть бизнеса разорится навсегда

По данным Торгово-промышленной палаты РФ, всего в России под угрозой закрытия находятся около 3 млн предприятий малого и среднего бизнеса. Более 8,6 млн человек рискуют потерять работу. Опрос был проведен в середине марта, следует думать, что это число к сегодняшнему дню значительно выросло.

По прогнозу главного бизнес-омбудсмена Башкирии Флюра Асадуллина, ситуация в отношении малого бизнеса, действительно, складывается тяжелая, больше половины таких предприятий на какое-то время закроются, законсервируются. По его словам, это прежде всего коснется сферы услуг: нет спроса, значит, нет предложения.

— Для поддержки малого бизнеса государство принимает серьезные меры, они еще будут дорабатываться, а также будут приниматься новые, в зависимости от развития ситуации. Эти меры помогут, просто сейчас возник некий сумбур в головах у многих, паника. Озвученные решения принимаются на словах, нужно сейчас срочно готовить нормативно-правовые акты. Хорошо, что сейчас это делается в сжатые сроки, — прокомментировал Асадуллин.

По мнению бизнес-омбудсмена республики, определенной части малообеспеченных, закредитованных граждан, теряющих доходы, будет сложно и сейчас, и потом.

— Часть бизнеса разорится и никогда не вернется, часть, напротив, сделает выводы, закалится и выйдет на новый уровень. Поменяется менталитет, появятся новые отрасли экономики, — уверен он.

Флюр Асадуллин отмечает, что в районах республики ситуация складывается чуть лучше, чем в самой Уфе. По его мнению, это связано с тем, что в столице потребительская культура и уровень жизни выше, как и благосостояние граждан. Поэтому закрытие потребительского сектора, отток уфимцев за город сильно ударили по малому бизнесу.

Пора принимать новые меры

Предприниматели региона уже выступают за принятие новых мер по поддержке малого бизнеса. Элина Николаева, совладелец фирмы по оптово-розничной торговле строительных и хозяйственных материалов, считает, что необходимо снизить налоги для малого бизнеса до минимума до конца года.

— Предпринимателям нужна помощь, не рассрочка каких-то платежей, а полноценная безвозмездная помощь. Ведь не только турфирмы и организаторы мероприятий прекратили свою деятельность, но и другие сферы тоже. По сути, бизнес демобилизован, производства переориентируются на выпуск товаров первой необходимости. А у нас даже банки по путинскому указу не могут выдать кредитные каникулы, так как механизм еще не продуман. Боюсь, пока весь механизм продумают, помогать будет уже некому. Бизнесу будет проще уволить своих сотрудников, оплатив им двухмесячную зарплату, чем потом неизвестно сколько вылезать из долговой ямы. Все эти уволенные сотрудники пойдут на биржу труда. Государство должно понимать, что крах малого бизнеса приведет к сильному росту безработицы, — комментирует она.

Бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин поддерживает предпринимателей.

Фото: bashinform.ru

— Необходимо уже вводить не отсрочку чего-либо (аренды, налогов и т.д.), а вообще отменять их на определенный срок. Нужно активнее переориентировать малый бизнес на удовлетворение насущных нужд: маски, антисептики, доставка, курьерская служба, дежурные продмагазины и т. п. Следует также рассмотреть распределение по упрощенной схеме различных государственные заказы, раздробив их, выделив квоты для малого бизнеса, — считает Флюр Асадуллин.