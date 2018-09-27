Ирек Ялалов: Я – родственник Салавата Юлаева!

Премьера картины, снятой на федеральный гран, состоялась в кинотеатре «Родина» сразу в двух залах 26 сентября. Фильм был снят по итогам киноэкспедиции Уфа-Палдиски. Съемочная команда проекта во главе с председателем Союза кинематографистов республики Фаритом Габитовым и историком Мирасом Идельбаевым посетила 12 городов России и три города в Эстонии. Группа фактически повторила маршрут этапирования Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина на каторгу после подавления Пугачевского восстания в 18 веке.

- То, что сделали создатели фильма, прошли такой путь, - это большой подвиг. Я думаю, после просмотра фильма многие заинтересуются историей Салавата Юлаева. В конце концов, фильм важен и для меня, ведь я - родственник Салавата Юлаева, - прокомментировал он корреспонденту Медиакорсети.

Кроме того, Ирек Ялалов заявил, что по мотивам киноэкспедиции справедливо было бы организовать если не тур, то автопробег Уфа-Палдиски.

- Это интересная идея, - добавил Ирек Ялалов.