«Дорогами Салавата»: съемочная группа из Башкирии отправилась в Палдиски

Они намерены пройти по следам этапирования национального героя башкир Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина, сообщает ГТРК.

В составе группы – руководитель проекта Фарит Габитов, консультант, ученый Мирас Идельбаев, режиссер Тансулпан Буракаева, автор сценария Зухра Буракаева и другие. Они пройдут “Дорогами Салавата” всего 21 день.

Маршрут киноэкспедиции следующий:

30 мая – отъезд из Уфы в 8.00 от памятника Салавату Юлаеву

30 мая — с. Верхнеяркеево, Илишевский район, г. Мензелинск

31 мая – 1 июня – г. Казань

2 июня – г. Чебоксары

3-4 июня – г. Нижний Новгород

5-6 июня – г. Владимир

7-8 июня – г. Москва

9-10 июня – г. Тверь

11 июня — г. Великий Новгород

12 июня – г. Псков

13-14 июня – г. Тарту и Таллин (Эстония)

15-16 июня – г. Палдиски.