«Дорогами Салавата»: съемочная группа из Башкирии отправилась в Палдиски
Сегодня, 15:25ОбществоЗиля Аскерова
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Съемочная группа киностудии “Башкортостан” под руководством Фарита Габитова отправилась в город Палдиски.
Они намерены пройти по следам этапирования национального героя башкир Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина, сообщает ГТРК.
В составе группы – руководитель проекта Фарит Габитов, консультант, ученый Мирас Идельбаев, режиссер Тансулпан Буракаева, автор сценария Зухра Буракаева и другие. Они пройдут “Дорогами Салавата” всего 21 день.
Маршрут киноэкспедиции следующий:
- 30 мая – отъезд из Уфы в 8.00 от памятника Салавату Юлаеву
- 30 мая — с. Верхнеяркеево, Илишевский район, г. Мензелинск
- 31 мая – 1 июня – г. Казань
- 2 июня – г. Чебоксары
- 3-4 июня – г. Нижний Новгород
- 5-6 июня – г. Владимир
- 7-8 июня – г. Москва
- 9-10 июня – г. Тверь
- 11 июня — г. Великий Новгород
- 12 июня – г. Псков
- 13-14 июня – г. Тарту и Таллин (Эстония)
- 15-16 июня – г. Палдиски.
16 июня — день рождения национального героя Салавата Юлаева, будет отмечаться в месте его последнего пристанища.
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